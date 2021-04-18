وزير الرى: الزيادة السكانية وسد النهضة أبرز تحديات المياه

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وأوضح عبدالعاطى، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن التحديات تفرض علينا ضرورة حسن إدارة المياه، لا سيما فى ظل ما تمثله هذه التحديثات من صدمات خصوصًا فى حالات الجفاف والفيضان.
وأشار وزير الموارد المائية والرى، إلى الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية، مشيرًا إلى أنه منذ 5 سنوات اتبعت الوزارة استراتيجية لتحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها بكفاءة عالية.
ولفت وزير الرى، إلى أن هناك عجز مائى بنسبة 90٪، معلقًا: "نقوم بتقليل هذا العجز من خلال الاستيراد فى صورة محاصيل زراعية"، موضحا وهذه تمثل مياه افتراضية.
وأكد عبدالعاطى، أن هناك مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه وتبطين الترع، قائلا: "مصر الأعلى كفاءة فى استخدام المياه بالقارة الإفريقية".
وأوضح أن الدولة مستمرة فى جهود تنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية، ومنها تحلية مياه البحر، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود من أجل التوعية بالحفاظ على المياه.
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