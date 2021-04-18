عاجل.. إسعاف الشرقية تدفع بـ 20 سيارة لنقل مصابى حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أعلنت محافظة القليوبية، فى بيانٍ رسمى، منذ قليل، عن التفاصيل الأولية للحادث.
وقال بيان محافظة القليوبية، إن الحادث شهد خروج 8 عربات عن القضبان بأحد القطارات عند كفر الحصة بمدينة بنها.
وتم توجيه 20 سيارة إسعاف، ويجرى حصر الإصابات، والتى بلغت حتى الآن 109 مصابين، بحسب محافظة القليوبية، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية متابعتها للحادث.
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