برلمانى بعد حادث قطار طوخ: يجب الإسراع فى محاسبة المقصرين بأشد العقوبات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تعقيبا على حادث خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وما ترتب عليه من وجود عدد من المصابين.

وتسائل عضو لجنة النقل بالبرلمان: إلى متى يستمر نزيف الأرواح والخسائر فى السكة الحديد؟، مشددا على أهمية قيام اللجان الفنية بكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وشدد زين الدين، على ضرورة الإسراع فى محاسبة المقصرين بأشد العقوبات، لافتا إلى أن عقوبات المتسببين فى هذه الحوادث لابد وأن تناسب ما ارتكبوه من جريمة فى حق أبناء الشعب.