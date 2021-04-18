مستشفيات الجيزة ترفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال مصابى قطار قليوب

جدة - نرمين السيد - وجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الشئون الصحية، برفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات بالمحافظة لاستقبال مصابى قطار قليوب القادم من المنصورة وذلك نتيجة خروج القطار عن القضبان والذى وقع بالقرب من مدينة طوخ.





وشدد على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام الشفاء، إلى جانب إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة فى أسرع وقت ممكن.

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