السكة الحديد: جار الوقوف على أسباب حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه أثناء مرور قطار 949-3209 سياحى المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفى تمام الساعة 13:54، سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.





وأوضحت الهيئة، أنه جارى الوقوف على أسباب الحادث. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 97 مواطنًا فى حادث قطار القاهرة - المنصورة، بمدينة طوخ محافظة القليوبية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمى، قليوب التخصصى، وبنها الجامعى. وأضاف "مجاهد"، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية. وأكد "مجاهد"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

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