عاجل.. الصحة: إصابة 97 مواطنا فى حادث قطار طوخ.. والدفع بـ 58 سيارة إسعاف

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمى، قليوب التخصصى، وبنها الجامعى.

وأضاف "مجاهد"، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.