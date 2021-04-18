«مدبولي» يتابع حادث خروج قطار عن القضبان في طوخ

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة- المنصورة، موجهًا وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت فى بيان لها منذ قليل، أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان. ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.