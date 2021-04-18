وزيرة البيئة من مجلس الشيوخ:نعمل بشكل مختلف

/627565/وزيرة-البيئة-من-مجلس-الشيوخنعمل-بشكل-مختلف

أكدت الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة أن ملف البيئة أختلف فى مصر فى السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية، حيث كان ذلك الملف مرتبط بمواجهة التلوث والمخلفات ، ولكن أصبح التعامل مع ذلك الملف بصورة أوسع , جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ،اليوم الأحد برئاسة النائب عبدالخالق عياد ، لمناقشة المعوقات التى تواجه قطاع البيئة فى مصر.

حوكمة ملف البيئة فى مصر

واشارت إلى أن قانون البيئة ، في مصر مثل كل بلاد العالم لم يعطي الوزراء عنصر التنفيذ، ولكن منحهم التنسيق مع الجهات المختلفة ، وهو ما دفعنا لفتح الملف بطريقة تساعد علي تحقيق الهدف المرجو باعادة حوكمة هذا الملف من خلال ٤ محاور .

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وقالت وزيرة البيئة ، إن الوزارة نجحت فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين ، التى كانت تمثل مشكلة للمواطنين ، خلال موسم حصاد الأرزلافتة إلى ان الوزارة تعاملت مع ملف البيئة بشكل مختلف من خلال اعادة حوكمة هذا الملف .

وأكدت أن المحاوة الاربعة التي اتخذتها الوزارة للحفاظ علي البيئة ، وهي الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ، والمناخ الداعم للسياسات لمواجهة محدودية الوعي البيئى والمحور الرابع هو مواحه المشكلات القائمة مثل تغيرات المناخ وغيرها .

واشادت وزيرة البيئة بحرص مجلس الشيوخ ، علي لقاء الحكومة في ظل جائحة كورونا ، دليل علي أهيمة التعديلات الدستورية التي أتت بالغرفة الشتريعية الثانية.

هذا ووافق مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تعديلات المادة 11 من قانون نقابة المهندسين مع إلغاء التعديلات الواردة من الحكومة التي تتيح تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات.

وتنص المادة بعد الموافقة عليها خلال الجلسة العامة قبل قليل على أن : "تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.