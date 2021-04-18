/627566/اتصال-هاتفي-بين-رئيس-الوزراء-ووزير-الشباب-والرياضة-للإطمئنان-على-الحالة-الصحية

تحدث رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال اتصال هاتفي للإطمئنان على صحتة بعد الحادثة التي تعرض لها صباح اليوم أثناء الذهاب لمحافظة البحيرة.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزاراة الشباب والرياضة استقرار الحالة الصحية للوزير، وأصبح قريب من مغادرة المستشفى بعد الإطمئنان على صحتة.

إستقرار الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة

استقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك بعد تعرضة لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى بسبب إختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد فوزي ان الحالة الصحية لدكتور اشرف صبحي تسير بشكل مستقر ومن المقرر خروجه من المستشفي بعد الاطمئنان التام علي صحته .

ومن ناحية اخري طمأن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد ان الحالة العامة لوزير الشباب والرياضة مستقرة ولا تستدعي أي قلق من المتوقع خروجه فور الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة له.

وعلى جانب آخر توافد عدد من القيادات علي رأسهم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وعلي الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والسادة النواب للأطمئنان على حالته الصحية.

يذكر ان وزير الرياضة قد تعرض لحادث سير، بعد إختلال عجلة القيادة مما أدى إلي إنقلاب السيارة، ونتج عن هذا الحادث تعرض الوزير لبعض الكدمات السطحية.

تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

أشرف صبحي

أوضحت الوزارة فى بيان صحفى أن السيد الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروج سيادته اليوم من المستشفي بعد عمل الاسعافات الاولية اللازمة.

وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.