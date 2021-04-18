/627568/طارق-يحيى-أثق-في-أداء-البنا-بلدياتى-وننتظر-رد-الاعتبار-من-نجوم-الزمالك

أكد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، أن تعدد الغيابات في صفوف النادي الاهلى لاتعنى سهولة المباراة بالنسبة للقلعة البيضاء ،وأشار طارق يحيى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى.

قال: "توقيت مباراة القمة صعب بالنسبة للنادي الأهلى لانه عنده غيابات عديدة ومؤثرة في صفوف الفريق سواء في منتصف الملعب او وخط الدفاع وباقي مراكز الملعب للفريق مثل أجاى ومعلول والشناوى ووليد سليمان ومحمد هانى ، وفى الزمالك يغيب إمام عاشور فقط".

غيابات الأهلي في المباراة

وأضاف: "كثرة الغيابات في صفوف الفريق المنافس في مباراة القمة لاتعنى أن الفريق الذى صفوفه مكتملة سيفوز ، أول مباراة ليا في القمة كنت بديل ونزلت قلبت الماتش مع فاروق جعفر وهذا يؤكد خطورة بدلاء الاهلى في القمة ".

وأكمل مدرب الزمالك الأسبق :"المباراة صعبة علي الفريقين ، أتمنى الفوز للزمالك حتى يكون هناك فارق ثلاثة نقاط في حالة فوز الاهلى بمؤجلاته ف الدوري ، القمة في رمضان بتكون هادية مفيهاش مشكلة ولاعبي الفريقين يكونون في حالة متعاونة ".

حكم المباراة بلدياتي

وتابع طارق يحيى :"محمود البنا حكم المباراة بلدياتى وعنده القدرة علي ان يخرج بالقمة لبر الأمان بس لازم لاعبو الفريقين يساعدوه بغض النظر عن النتيجة ، نتمنى قرارات سليمة من حكم المباراة مفيهاش مشاكل من جانب الفريقين ".

وأختتم طارق يحيى :" لاعبو الزمالك في أيديهم أن يردوا اعتبارهم أمام الاهلى الليلة ، احترموا فريق الاهلى مهما كان فيه غيابات لانه نادى كبير، لازم نضغط طول 90 دقيقة عشان يحصل أخطاء لفرقة الاهلى، ونستغل أقل الفرص امام الاهلي لأنها الفرص لاتتكرر كثيرا أمام المارد الأحمر".

قائمة الزمالك أمام الاهلي

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري