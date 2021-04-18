أول تعليق من البرلمان علي حادث قطار طوخ

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن منظومة القوى البشرية داخل قطاع السكك الحديدية في مصر تحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعة.
جاء ذلك تعقيبا على لمعرفة حادث خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وما ترتب عليه من وجود عدد من المصابين.
نقل النواب بعد حادث قطار طوخ: إلى متى يستمر نزيف الأرواح بالسكة الحديد؟
وتسائل عضو لجنة النقل بالبرلمان: إلى متى يستمر نزيف الأرواح والخسائر في السكة الحديد؟، مشددا على أهمية قيام اللجان الفنية بكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث.
وشدد زين الدين، على ضرورة الإسراع في محاسبة المقصرين بأشد العقوبات، لافتا إلى أن عقوبات المتسببين في هذه الحوادث لابد وأن تناسب ما ارتكبوه من جريمة في حق أبناء الشعب.
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