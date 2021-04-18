/627575/كلاكيت-تاني-مرة-وزير-النقل-لن-أهرب-من-المسئولية

جدد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، تصريحاته بشأن حادث انقلاب قطار طوخ، مؤكدًا على أنه لن يتهرب من المسؤولية، وهى المرة الثانية التى يذكر فيها مثل تلك التصريحات.

وزير النقل: لن أتهرب من المسئولية

ووفقًا لتصريحات صحفية، فقد أكد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أنه سيحاسب كل من هو مسؤول على حادث قطار طوخ، مضيفًا:" سنعمل ليل نهار لتطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب".

كامل الوزير يوجه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب

وكانت المرة الأولى التى أطلق فيها الفريق كامل الوزير مثل تلك التصريحات، عندما كان فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عندما تصادم قطارين فى محافظة سوهاج، مما أسفر عن قتلى وإصابات عديدة، حيث أكد على أنه لن يتهرب من تحمل المسئولية".

كما أكد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أنه وجه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التى أدت إلى خروج عربتين من القطار، الذى كان متجهًا من القاهرة إلى المنصورة".

آخر تطورات حادث طوخ

وفى سياق متصل، كانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.