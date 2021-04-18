/627576/بمشاركة-النني-آرسنال-يقتنص-هدف-في-وقت-قاتل-أمام-فولهام-فيديو
تمكن آرسنال الصمود والرجوع للمباراة في الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت البدل ضائع، في مباراة جعته مع فريق فولهام في لقاء الجولة الثانية والثلاثون، من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بنتيجت التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، وشهد علي اللقاء ملعب الإمارات، معقل فريق المدفعجية.
سجل الهدف الاول في المباراة فريق فولهام في الدقيقة 59 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، بعد عرقلة مدافع آرسنال جبريال لاعب وسط فولهام ماريو ليمينا، سددها جوش ماجيا مهاجم فولهام.
سجل مدافع آرسنال إدوارد نيكيتاه هدف قاتل في المباراة في الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت البدل ضائع للمباراة، من خلال ركنية من الجانب الأيمن لم يتمكن منها حارس آرسنال المتقدم في الكرة، لتصل لصديقة في الفريق علي الجانب الأيسر ويرسلها عرضية أرضية، ويكون لها بالمرصاد نيكيتاه ويسكنها الشباك بكل أريحيه.
هدف نكتياه 1-1 pic.twitter.com/wvnTBQ9qn3— فيديو شبكة أرسنال العربية 🎥 (@G4A_Videos) April 18, 2021
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