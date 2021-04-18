القوات المسلحة تعلن 1.5 طن حشيش وضبط 125 ألف طلقة

/627577/القوات-المسلحة-تعلن-15-طن-حشيش-وضبط-125-ألف-طلقة

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، عن ضبط (125) ألف طلقة مختلفة الأعيرة وإكتشاف وتدمير عدد (5) فتحة نفق وضبط ( 1.5 ) طن من جوهر الحشيش المخدر و(1.5) مليون قرص مخدر وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (2750) فرد.

القوات المسلحة تتمكن من ضبط 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة

وتابع:” واصلت قوات حرس الحدود تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين حدود الدولة والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية ، وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات حيث تم ضبط عدد (125) ألف طلقة مختلفة الأعيرة ، و(50) بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد و(3) هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية ، وإكتشاف وتدمير عدد (5) فتحة نفق ، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية.

القوات المسحلة تضبط 75 عربة مختلفة الأنواع أثناء التفتيش

وقد نجحت عناصر حرس الحدود فى ضبط (75) عربة مختلفة الأنواع، وأثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية تم ضبط ( 1.5) طن من جوهر الحشيش المخدر، و(500) كجم من نبات البانجو المخدر ، و(18) كجم من الهيروين ، و(10) كجم أفيون ، و(200) كجم بذور نباتات مخدرة ، و(1.5) مليون قرص مخدر، وضبط عدد (12) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن و(6) طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب.

وقد نجحت فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (2750) فرد من جنسيات متعددة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وفى سياق متصل تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة فى شبه جزيرة سيناء.

وأسفرت الحملة عن إكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر ، كما تم ضبط (150) طن من مادة البانجو الجاف ، و(70) طن من مادة البانجو المطحون و(2) طن من بذور البانجو ، و(906) كجم من بذور الخشخاش ، بالإضافة إلى ضبط عدد (5) مصنع لصناعة وتدوير الحشيش ، وخلايا طاقة شمسية وسيارة دفع رباعى.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة ضد الخارجين عن القانون وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم بالبلاد ، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .