/627582/دماء-على-القضبان-5-كوارث-قطارات-وقعت-بعد-حادثة-سوهاج

لم يكن حادث قطاري صعيد مصر في سوهاج، هو الأول من نوعه، سواء لجهة قوة الحادث وعدد الضحايا، ويبدو أن القضبان سيستمر في النزيف حيث شهدت الهيئة وقطارتها العديد من الحوادث بعد كارثة قطار سوهاج، وآخرها قطار طوخ اليوم الأحد.

كارثة كادت أن تتكرر

ولم تمر سوى 7 أيام فقط على حادث تصادم قطارين بسوهاج في مصر، حتى كادت أن تتكرر الواقعة يوم 2 أبريل، على نفس خط الصعيد بمحافظة أسيوط، بعد انفصال 6 عربات من قطار وتوقفها على الطريق، إلا أن السلطات اتخذت اللازم قبل تكرار سيناريو قطاري سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا صباح الجمعة، يفيد بتوقف جزء من قطار دون جرار قبيل محطة "منقباد" في أسيوط، وسط مخاوف من اصطدام أي قطار قادم من الخلف بها.

واضاف المصدر أنه تبين صحة البلاغ، وأن هناك 6 عربات متوقفة على خط السكة الحديد وبها ركاب، وتبين أنها تتبع القطار رقم "82 نوم"، وأن القطار في ذلك الوقت وصل لمحطة الأزهر بأسيوط دون ملاحظة الأمر.

حادث منيا القمح في الشرقية

وشهدت مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، الأربعاء الماضي الموافق 14 أبريل 2021، حادث خروج عربتي قطار عن القضبان، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

مفاجآت خلال التحقيقات

فيما كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة خروج عربتين من قطار قبيل محطة منيا القمح بالدقهلية عن مفاجآت تضمنت تزوير في توقيع المسئولين عن تنظيم الحركة بمنطقة الإصلاحات على الطريق، في محاولة للتهرب من المسؤولية عن الحادث، وكذلك تغيب الموظف المسؤول عن العمل كدليل حركة في منطقة الإصلاحات.

خروج بوجي عربتين من على السكة

فيما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في 15 أبريل، أنه أثناء مسير قطار ٣٣٩ ركاب القاهرة- بنها- الزقازيق- المنصورة، بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح، خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان.

وأعلنت الهيئة خلو الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه في الاتجاهين بسلامة وأمان، وتم الاستعانة بونش الزقازيق لرفع بوجي العربتين وإخلاء الخط.

كما تم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف على أسباب خروج بوجي العربتين من على السكة.

وأسفر الحادث عن إصابة نحو 15 شخصًا، حسب بيان وزارة الصحة.

انفصال عربتي قطار الإسكندرية الأقصر

أنقذت العناية الإلهية ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى الأقصر من كارثة محققة، عقب انفصال عربتين من القطار بالقرب من محطة قطارات بني سويف أمس السبت.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، بانفصال عربتين من القطار رقم 158 ركاب، القادم من الإسكندرية إلى الأقصر، بمدخل محطة قطارات المحافظة.

حادث قطار طوخ

وقع حادث قطار بالقرب من محطة طوخ بالقليوبية، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة- المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف مجاهد، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.