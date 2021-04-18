وزير الأوقاف: صك الأضحية بـ2000 جنيه

جدة - نرمين السيد - وبلغ صكّ الأضحية من الأوقاف 2000 جنيهٍ، ويمكن شراء صك الأضحية من خلال جميع مديريات الأوقاف، والبنك المركزى المصرى، فروع بنك مصر، فروع بنك الأهلى، البنك الزراعى المصرى، البريد المصرى، وفورى.

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