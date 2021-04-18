فيديو.. كلام محترم.. أحمد الطاهرى: احترام المرأة أساس بناء أى مجتمع سليم

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إنه من غير المقبول إهانة أى إنسانة سواء كانت زوجة أو أخت أو بنت، معلقًا: "بقول الكلام ده لأى واحد بيمد إيده بالضرب على الأمانة اللى فى إيده، عمرها ما كانت جدعنة أو رجولة، ولو فهمناها كده يبقى ياخسارة الرجالة".





وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم الأحد، أن الله كرم النفس الإنسانية ولا يرضى بإهانة نفس أعزها بخلقه لها. وأوضح أن مسألة احترام المرأة ليست رفاهية أو نزعة ارستقراطية، ولكنها أساس بناء أى مجتمع سليم ومدخله وعنوانه، لافتًا إلى أنه كثيرًا من الأحيان يكون سبب إهانة المرأة هى نفسها، معلقًا: "أنتى اللى بتربى ابنك ولو ربتيه على احترام المرأة منذ صغره، هيحترم المرأة لما يكبر".

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