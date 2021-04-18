إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة حول تكليف صيادلة 2018 و2019

جدة - نرمين السيد - تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد؛ وزيرة الصحة، بشأن تكليف الصيادلة دفعتى 2018 و2019 حيث تم فتح باب التكليف بعد أكثر من سنة من التخرج؛ وفى هذا مخالفة صريحة للقانون.





وأضافت النائبة، فى طلب الإحاطة أنه تم تكليف عشرة آلاف صيدلى من واقع ثلاثين ألفا بدون آلية واضحة للتكليف، وهذا مخالف أيضا للقانون. وأكملت عضو مجلس النواب، فى الطلب أنه تم منع إعطاء تراخيص تسجيل مدير أو صاحب للصيادلة الدفعتين، لحين البت فى التكليف بدون عرض ميعاد لهذا وهذا أيضا مخالف للقانون. وأنهت النائبة، طلبها أنها بصفتها ممثل للشباب الصيادلة فى مجلس النواب، ضرورة توضيح موقف الوزارة ووضع رؤية واضحة لهؤلاء الصيادلة حيث أنهم فى حالة ترقب وقلق بشأن هذا الموضوع، وشددت على ضرورة الحفاظ على حقوق هؤلاء الصيادلة.

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