إنفوجراف: رحل بعد مسيرة مهنية مشرفة .. وداعا الصحفى والحقوقى حازم منير

جدة - نرمين السيد - بدأ منير حياته المهنية محرراً بصحيفة الأهالى التى يصدرها حزب التجمع، وعمل مديراً للتحرير بصحفية روزاليوسف اليومية فى إصدارها الثانى عام 2005.

أسس وترأس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان منذ 2004.

يرى منير أن جماعة الإخوان "جماعة إرهابية، لا يحكمها سوى منطق الانتقام والقتل والدمار، ولا يسعون إلا إلى العودة للحكم، لا يهتمون بمصالح وطن، ولا مصالح شعب، ولا يهتمون بالحفاظ على ثروات هذه البلاد، قدر ما يهتمون بالدعوة إلى الفوضى والتدمير، من أجل وهم اسمه إعادة المرشد إلى حكم مصر بدعم من أهله وعشيرته".

وقال منير فى معرض حديثة عن أحد التقارير المشبوهة التى تصدرها منظمات حقوقية أجنبية ضد مصر سنة 2017 "هناك بالفعل مؤامرة ضد مصر فى الملف الحقوقى، والتقارير المقبلة لهذه المنظمات عن مصر ستكون أيضًا سلبية".