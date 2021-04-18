جدة - نرمين السيد - قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إن تكرار حوادث السكة الحديد بات أمرًا غير طبيعى، ويثير العديد من التساؤلات، وذلك تعقيبا على حادث طوخ اليوم والذى أصيب به عشرات المواطنين، مضيفا:" لم يحدث بهذا التكرار والنتائج التى تشمل على عدد كبير من الضحايا مثل هذه الحوادث المتتالية "حتى وحالة السكك الحديد فى أسوأ أحوالها".





وطالب عضو مجلس الشيوخ وزير النقل بتحمل المسئولية السياسية، داعيا لأن يخرج ويوضح للمواطنين ماذا يحدث وما إذا كانت هذه حوادث مفتعلة، أم أن هناك فشل ذريع فى إدارة هذا المرفق الهام. وأضاف سامى "بغض النظر عن نتيجة التحقيقات لا زال هناك مشاكل فى أولويات الإنفاق الحكومى، ويجب إعادة النظر فيها وإعطاء المرافق الحيوية أولوية قصوى وعلى رأسها مرفق السكك الحديد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى عن قطار طوخ: تكرار حوادث السكة الحديد أمر غير طبيعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.