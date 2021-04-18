وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول مشروع تأهيل المعامل بالجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير بالتعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدماً من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى والمدير التنفيذى لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى بشأن مشروع تأهيل معامل الجامعات المصرية للاعتماد الدولى، بهدف نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية، وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولي، ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًّا.





وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 12 دورة لتأهيل المعامل بالجامعات المصرية للاعتماد الدولى منذ عام 2009 وحتى الآن، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه لمختلف الجامعات بواقع 73 معملًا فى القطاع الطبى، و96 معملًا فى القطاع غير الطبى، وتم اعتماد 102 معمل دولى طبقًا لجهة الاعتماد الدولى "45 معملًا فى القطاع الطبى- 57 معملًا فى القطاع غير الطبى" وذلك طبقًا للخطة التنفيذية للدولة 2020-2030 بما يحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.

وأفاد التقرير بقبول 25 مشروعًا لتأهيلها للاعتماد الدولى طبقًا لمحاور الخطة التنفيذية للدولة، وشمل العرض تمويل الأجهزة اللازمة لإجراء الاختبارات للمتقدمين للاعتماد.

ولفت التقرير إلى أن خطة المشروع تهدف إلى تأهيل المعامل المتعاقد معها حالياً للحصول على الاعتماد الدولي، ورفع تصنيف الجامعات الحكومية عالميًّا من خلال طرح دورات جديدة لتأهيل المعامل للاعتماد الدولى الدورة الثالثة عشرة بجانب طرح مشروعات جديدة ذات عائد مادي؛ لتحقيق الاستمرارية للوحدة، مثل: مشروع مركز الكفاءة الحرفية، ومشروع الجهة الاستشارية.

كما أكد التقرير أن خطة المشروع تهدف إلى دراسة إمكانية التعاقد مع المعاهد البحثية، وتأهيل معاملها للاعتماد الدولي، وإمكانية قيام الوحدة بالتعاقد مع المعامل بالجامعات الخاصة والأهلية؛ لتقديم خبرتها فى اعتماد معاملها دوليًّا لتحقيق الاستمرارية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود وفيق، المكلف بإدارة مشروع تأهيل المعامل، بوحدة إدراة مشروعات تطوير التعليم العالى إلى دور وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى فى تأهيل الجامعات المصرية للجودة من خلال العديد من المشروعات منذ عام 2008، مثل:

"مشروع دعم الجودة والتأهيل للاعتماد الدولى، ومشروع البرامج الجديدة، ومشروع تطوير وتأهيل الكليات التكنولوجية للاعتماد الأكاديمى، ومشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى والتخطيط الاستراتيجى والقياس والتقويم، ومشروع دعم التميز".