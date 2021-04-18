وزير التنمية المحلية يتابع حادث قطار طوخ مع محافظ القليوبية 

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية؛ لمتابعة حادث انقلاب عدد من عربات قطار المنصورة - القاهرة وذلك بمنطقة سندنهور بمنطقة طوخ بالقليوبية.

ووجه شعراوي، برفع حالة الطوارئ بكل مستشفيات المحافظة وتجهيز الأطقم الطبية اللازمة والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة لسرعة تقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث وتسخير كل الإمكانيات اللازمة والمتاحة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه وجه محافظة القليوبية بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين الذين كانوا يستقلون القطار الي محافظاتهم لمنع حدوث أي تكدسات بمنطقة الحادث وسهولة نقل المصابين للمستشفيات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء، لسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لإرسال المعدات والاوناش اللازمة للمساعدة في سرعة رفع آثار الحادث من علي شريط السكة الحديد.

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