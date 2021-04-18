السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار طوخ

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه أثناء مرور القطار 949 / 3209 سياحى المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة 13: 54 سقطت 4 عربات من القطار في مدخل محطة سندنهور، وجار الوقوف على أسباب الحادث.

وتوجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى موقع الحادث بمحافظة القليوبية، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وخرج القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره، في مدينة سندهور بالقرب من طوخ، ما أسفر عن سقوط 103 مصابين حتى الآن بحسب بيان رسمي من محافظة القليوبية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، مضيفا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

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