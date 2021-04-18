«الإفتاء» تكشف: هل الإفطار يكون على صوت المدفع أم بأذان المغرب؟

نشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إجابة على أحد الأسئلة والذى جاء به: هل الإفطار فى رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟
وأوضحت دار الإفتاء، أن أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطًا للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطًا قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إلى ٱلَّيۡلِ} (البقرة: 187) فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار.
وأضافت: وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخارى فى صحيحه.
من ناحية أخرى، كانت قد أوضحت دار الإفتاء حكم عمل مسحة كورونا خلال الصيام، مشيرة إلى أن مسحة كورونا تتم بقطنة جافة لا بلل فيها أثناء الصيام لا يفطر الصائم سواء كانت عن طريق الأنف أو عن طريق الفم؛ لأنها فى كل حال لا يصل شيء منها إلى المعدة؛ حيث أن غير المائع لا يفطر إلا إذا وصل للمعدة؛ عملا بقول فقهاء المالكية.
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