/627578/في-بيان-رسمي-الزمالك-يرفض-قرار-اتحاد-كرة-اليد-المصري

أعلنت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك رفضها التام لقرار الاتحاد المصري لكرة اليد وقف لكرة الفريق الأول لكرة اليد حسن قداح، وعدم قدرتة على التواجد في مباراة الأهلي غدا الأثنين.

وكان الاتحاد قرر عدم مشاركة اللاعب خلال اللقاء الفاصل إلا قبل العرض على طبيب منتخب مصر للكشف عن فيروس كورونا.

وجاء خطاب اللجنة الثلاثية كالتالي:-

تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رفضها التام شكلا و مضمونا للخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن عدم مشاركة اللاعب حسن وليد قداح في المباريات المقبلة إلا بعد العرض على طبيب المنتخب .

وتؤكد إدارة النادي أنها ترفض الوصاية من أي اتحاد رياضي وحريصة على لاعبيها أكثر من أي جهة أخرى كما أن النادي هو الذي قرر عدم مشاركته في المباريات الأخيرة بسبب إصابته بجزع في أربطة الركبة، ولم يشارك في المباريات الأخيرة وأبرزها قمة الأهلي على حسم الدوري كما سيغيب عن مباراة القمة الفاصلة غدا .

وتشير إدارة النادي إلى أن انضمام اللاعب لمعسكر الفريق جاء لحرص اللاعب على دعم فريقه معنويا قبل المباراة الفاصلة لحسم اللقب غدا .

وتشدد إدارة الزمالك أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بالنادي على أعلى مستوى ولن يسمح بمشاركة أي لاعب إلا بعد الاطمئنان على سلامته بصورة كاملة .

نجم الزمالك ممنوع من المشاركة أمام الأهلي قبل العرض على طبيب المنتخب

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد منع اللاعب حسن قداح لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك من المشاركة غدا في مباراة الأهلي، قبل العرض على طبيب منتخب مصر.

وغضب خالد الغندور نجم الزمالك السابق من قرار الاتحاد المصري لكرة اليد وسخر من هذا القرار وعلق عليه في رسالة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب خالد الغندور: " أول مرة في العالم يحصل ده أمنع لاعب من اللعب مع ناديه اللي عندما يعرض علي طبيب المنتخب والزمالك عنده جهاز طبي و بيدفع عقد اللاعب و هو المسئول و عنده ماتش تحديد دوري بكرة مع الأهلي ههههههههههههه طيب هيعتزل اللعب الدولي انت مالك طرائف و عجائب".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي غدا الأثنين في المباراة الفاصلة لدوري كرة اليد، وكنات آخر مباراة في بطولة الدوري انتهت بالتعادل 28/28.