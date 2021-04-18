محمود سامي: علىً وزير النقل تحمل المسئولية السياسية بحادث طوخ

/627581/محمود-سامي-على-وزير-النقل-تحمل-المسئولية-السياسية-بحادث-طوخ

.. ويدعو لإعادة النظر في أولويات الإنفاق

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ للحزب المصري الديمقراطي، إن تكرار حوادث السكة الحديد بات أمرًا غير طبيعي، ويثير العديد من التساؤلات، وذلك تعقيبا على حادث طوخ اليوم والذي أصيب به عشرات المواطنين، مضيفا:" لم يحدث بهذا التكرار والنتائج التي تشمل على عدد كبير من الضحايا مثل هذه الحوادث المتتالية "حتى وحالة السكك الحديد في أسوأ أحوالها".

فشل زريع فى مرفق السكة الحديد

وطالب عضو مجلس الشيوخ وزير النقل بتحمل المسئولية السياسية، داعيا لأن يخرج ويوضح للمواطنين ماذا يحدث وما إذا كانت هذه حوادث مفتعلة، أم أن هناك فشل زريع في إدارة هذا المرفق الهام .

الإنفاق الحكومي على مرفق السكة الحديد

وأضاف محمود سامي " بغض النظر عن نتيجة التحقيقات لا زال هناك مشاكل في أولويات الإنفاق الحكومي، ويجب إعادة النظر فيها وإعطاء المرافق الحيوية أولوية قصوى وعلى رأسها مرفق السكك الحديد".

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هذا ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 45 بمشروع نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإيرادات النقابة وتتكون إيرادات النقابة من:

1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.

2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرون ألف جنيه.

3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات. 5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.

9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.