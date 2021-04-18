/627583/ميلان-يحقق-الفوز-ويوفينتوس-يعاني-في-غياب-رونالدو

تلقي يوفينتوس هزيمة قوية في وقت صعب امام أتالانتا، في لقاء الجولة الواحده والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإيطالي الممتاز، وسجل هدف المباراة الوحيد رسلان ملينوفيسكي في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وشهد علي القاء ملعب جيويس.

نتيجة مباراة ميلان وجينوي

حقق فري ميلان الفوز علي فريق جنوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحد والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإيطالي الممتاز، وسجل هدف ميلان ااول في المباراة أنتي ريبيتش، وسجل الهدف الثاني للفريق جانلوكا ساكاماكا، وشهد علي اللقاء بين الفريقين ملعب سان سيرو.

شهدة المبرة علي ثلاث اهداف بين الفريقين، سجل الهدف الأول في المباراة انتي ريبيتش لاعب ميلان في الدقيقة 13 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني في المباراة ماتيا ديستور لاعب فريق جنوي في الدقيقة 37 من المباراة، وسجل الهدف الثالث في المباراة وهدف الفوز لفريق ميلان عن طريق اللاعب جانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

موقف الفرق في الدوري

يحتل يوفينتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري اللإيطالي الممتاز برصيد 62 نقطة، من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 18 انتصار، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 5 مباريات.

يحتل أتالانتا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 64 نقطة، من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 19 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات.

يحتل فريق ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 66 نقطة، من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 مباريات.

يحتل فريق جنوي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 32 نقطة، من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر في 13 مباراة.

تشكيل يوفينتوس في المباراة:

في حراسة المرمي: تشيزني.

في خط الدفاع: خوان كوادرادو – ماتيوس دي ليخت – كيلليني – أليكس ساندرو.

في خط الوسط: ويستون ماكيني – رودريجو بينتانكور – أدريان رابيو – فيدريكو كييزا.

في خط الهجوم: باولو ديبالا – ألفارو موراتا.