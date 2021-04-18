/627584/مي-مازن-سنفعل-الأدوات-الرقابية-بشأن-حادث-طوخ

قالت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب:” إنه لم يعد من المقبول تكرار حوادث قطارات السكة الحديد، التي يروح ضحيتها أبرياء لا حول لهم ولا قوة.

وتابعت النائبة مى مازن، عضو مجلس النواب:” المصريون لم يكادوا يفيقون من الحادث الأخير الذي شهدته محافظة سوهاج حتى تفاجئ بكابوس جديد أدمي القلوب في نهار شهر رمضان.

مي مازن تؤكد على تفعيل الأدوات الرقابية

وأكدت النائبة مي مازن على، عضو مجلس النواب، على أنها ستستخدم أدواتها الرقابية في المجلس والتقدم بطلب إحاطة لمعرفة متى سيتم وضع حد لبحور دماء المصريين، فالمسألة تتكرر يوما بعد يوم على الطرق والسكك الحديدية، مشددة على أهمية حسن انتقاء وتأهيل العنصر البشري العامل بمنظومة النقل عبر السكة الحديد.

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جاء ذلك تعقيبا على لمعرفة حادث خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وما ترتب عليه من وجود عدد من المصابين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية،كما توجهت الوزيرة الي محافظة الدقهلية للإطمئنان على المصابين .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

هذا وتوجه وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى موقع الحادث للإطلاع على آخر تطورات الحادث، وأخذ الاجراءات اللازمة.

وكان مراسل موقع دوت الخليج، قد أكد على أن عربيات الإسعاف تقوم حاليًا برفع الجثث، وتحويل الإصابات إلى المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.