/627586/حارس-الأهلي-السابق-موسيماني-أفضل-من-كارتيرون-وغياب-الشناوي-غير-مؤثر
كشف أحمد فوزى حارس مرمى النادى الأهلى السابق، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن توقعاته بشأن مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك والذي تنطلق بعد ساعات قليلة على ملعب القاهررة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز.
وقال أحمد فوزي: " غياب الشناوى ان شاء الله مش هيأثر ، وعلى لطفي مش نفس قدرة الشناوى بالتأكيد ، ولكن يستطيع العبور بالمباراة ، وممكن يلعب كويس لكن صعب يبقي الأساس عند عودة الشناوى " .
وتابع فوزى حديثه : " مباريات القمة دائما تكون نسبة فوز الفريقين متساوية ، مهما كانت الغيابات ، وتحسب نتيجة الماتش بالـ 90 دقيقة وليس توقعات قبل المباراة " .
وعن كارتيرون وموسيماني قال : " كارتيرون خبراته في مصر بسبب تدريبه أكثر من نادى مصرى قبل ذلك ، ومن قبل وجوده مع النادى الأهلى ، ولكن موسيمانى يفوق كارتيرون في الناحية النفسية " .
تاريخ مواجهات على لطفي مع الاهلى
ومن المقرر أن تشهد مباارة الأهلي و الزمالك مشاركة على لطفي في حراسة المرمى بصفة أساسية مع الفريق الأحمر في مواجهة لزمالك، خلال مباراة القمة رقم 121 بالدوري الممتاز. وجاء قرار ضمان مشاركة علي لطفي بصفة أساسية اليوم، بعد تأكد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بفيروس كورونا، وغيابة عن مباراة اليوم وبعض من المباريات القادمة للمارد الأحمر.
ولعب من قبل علي لطفي 8 مباريات أمام نادي الزمالك، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف نادي إنبي، وتمكن من تحقيق الفوز خلال 3 مباريات، وتعرض للخسارة مثلهم، وتعادل في مبارتين فقط.
يذكر أن الزمالك يدخل مباراة الأهلي بقائمة مكونة من :
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل
قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري
في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة
في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي
في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حارس الأهلي السابق:« موسيماني أفضل من كارتيرون.. وغياب الشناوي غير مؤثر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.