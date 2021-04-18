/627586/حارس-الأهلي-السابق-موسيماني-أفضل-من-كارتيرون-وغياب-الشناوي-غير-مؤثر

كشف أحمد فوزى حارس مرمى النادى الأهلى السابق، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن توقعاته بشأن مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك والذي تنطلق بعد ساعات قليلة على ملعب القاهررة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وقال أحمد فوزي: " غياب الشناوى ان شاء الله مش هيأثر ، وعلى لطفي مش نفس قدرة الشناوى بالتأكيد ، ولكن يستطيع العبور بالمباراة ، وممكن يلعب كويس لكن صعب يبقي الأساس عند عودة الشناوى " .

وتابع فوزى حديثه : " مباريات القمة دائما تكون نسبة فوز الفريقين متساوية ، مهما كانت الغيابات ، وتحسب نتيجة الماتش بالـ 90 دقيقة وليس توقعات قبل المباراة " .

وعن كارتيرون وموسيماني قال : " كارتيرون خبراته في مصر بسبب تدريبه أكثر من نادى مصرى قبل ذلك ، ومن قبل وجوده مع النادى الأهلى ، ولكن موسيمانى يفوق كارتيرون في الناحية النفسية " .

تاريخ مواجهات على لطفي مع الاهلى

ومن المقرر أن تشهد مباارة الأهلي و الزمالك مشاركة على لطفي في حراسة المرمى بصفة أساسية مع الفريق الأحمر في مواجهة لزمالك، خلال مباراة القمة رقم 121 بالدوري الممتاز. وجاء قرار ضمان مشاركة علي لطفي بصفة أساسية اليوم، بعد تأكد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بفيروس كورونا، وغيابة عن مباراة اليوم وبعض من المباريات القادمة للمارد الأحمر.

ولعب من قبل علي لطفي 8 مباريات أمام نادي الزمالك، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف نادي إنبي، وتمكن من تحقيق الفوز خلال 3 مباريات، وتعرض للخسارة مثلهم، وتعادل في مبارتين فقط.

يذكر أن الزمالك يدخل مباراة الأهلي بقائمة مكونة من :

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري