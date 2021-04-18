/627587/رسالة-خاصة--من-رئيس-شباب-النواب-للوزير-أشرف-صبحي-بعد-الحادثة

قال النائب محمود حسين رئيس لجنة اشباب والرياضة بمجلس النواب ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”خالص الدعوات والامنيات بالشفاء العاجل للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم أثناء توجهه لجولة تفقدية في محافظة البحيرة.

حادث وزير الشباب والرياضة

وتجدر الإشارة إلى استقرار حالة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الصحية وذلك بعد تعرضة لحادث سير على طريق مصرالاسكندرية الصحراوى بسبب إختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة ان الحالة الصحية لدكتور اشرف صبحي تسير بشكل مستقر ومن المقرر خروجه من المستشفي بعد الاطمئنان التام علي صحته .

ومن ناحية اخري طمأن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد ان الحالة العامة لوزير الشباب والرياضة مستقرة ولا تستدعي أي قلق من المتوقع خروجه فور الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة له.

وعلى جانب آخر توافد عدد من القيادات علي رأسهم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وعلي الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والسادة النواب للأطمئنان على حالته الصحية.

أوضحت الوزارة فى بيان صحفى أن السيد الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروج سيادته اليوم من المستشفي بعد عمل الاسعافات الاولية اللازمة.

وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد فوزي، أعلن أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تعرض لحادث مروري صباح اليوم الأحد خلال زيارتة إلي محافظة البحيرة.