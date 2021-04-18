مصطفى يونس: موسيماني مش عارف إمكانيات لاعبي الأهلي وهو مدرب ضعيف فنيا

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أكد مصطفي يونس نجم الأهلي السابق، أن موسمياني لا يعرق إمكانتية لاعبين الأهلي، وانه يشعر بالخوف من المبارايات الكبيره.

وقال مصطفى يونس في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"أن السبب الحقيق في نجوميتي مباراة الأهلي والزمالك حينها خضعت أولي مبارياتي في سن 17 عاماً حيث تركة بصمة قويه لدي جماهير القلعة الحمراء ، وفوزنا على الزمالك 7/1 سجل الخطيب ثلاثة أهداف منها ووقتها فريق الزمالك الذى خاض المباراة مشوه".

وتابع حديثة قائلاً :"أنا لا أعترفة بالغيابات، كل من يتواجد في قائمة الفريق يجب عليه ان يؤدي بشكل جيد نحن فوزنا علي الزمالك بالناشئين.

وأضاف :"شاركت في مباراة قمة في بداياتى وكنت مكلف برقابة حمادة إمام وسجلت هدف حرم الزمالك من التتويج بالدوري وفاز بيه غزل المحلة".

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ووأصل :" الزمالك حالياً هو أعلي ، ولكن الأهلي أفضل جمعياً ، وذلك بدليل تتوجة بالثلباثية التاريخية، ولكن لدينا فقط أزمة في موسيمانى، لأيعلم إمكانيات لاعبية، وبينزل خايف في المباريات الكبيرة وهذا ينعكس على اللاعبين".

وأختتم حديثة قائلاً :"الفريق بين لاعبين الأهلي والزمالك أن الشيطين الحمر دائماً يلعبون علي البطولة بينما لاعبين الفارس الأبيض كل طموحاتهم هو الفز علي الأهلي فقط، الاهلى مرتباتهم وتفكيرهم في أمور أخرى ودايما بيمنحوا الاهلى هدايا".

قائمة الزمالك أمام الأهلي في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر الدور الـ32

فيما اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر.

اخر مواجهات الزمالك

ويحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل المارد الأحمر المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

القنوات الناقلة

وتذا المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.