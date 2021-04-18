/627589/النائبة-آية-مدني-من-المؤسف-أن-نرى-ثلاثة-حوادث-خطيرة-للقطارات-تتكرر-في-شهر-واحد

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلقينا بمزيد من الحزن والأسى خبر حادث خروج قطار طوخ عن القضبان،ما أدى إلى انقلاب عربتين بالقطار وإصابة 103 شخص، وفقًا للحصر المبدئي.

أداء منظومة السكة الحديد

وأكدت آية مدني عضو مجلس النواب أنه من المؤسف أن نرى ثلاثة حوادث خطيرة للقطارات تتكرر في شهر واحد راح ضحيتها العديد من أبناء الوطن الكادحين الشرفاء، وأصيب البعض بإصابات بالغة، مضيفه أنه لابد من ضبط أداء منظومة السكك الحديد تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

مصابي وضحايا حادث قطار طوخ

وتابعت عضو مجلس النواب آية مدني نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندعو الله أن لا يكون هناك وزيادة في أعداد الضحايا سواء كان وفيات أو إصابات، مستكملة "ندعو الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وأن يجنبها شرور الكوارث والحوادث" .

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وكانت وزارة الصحة والسكان، قد اعلنت اليوم الأحد ، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وتابع مساعد الوزيرة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

هذا وتوجه وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى موقع الحادث للإطلاع على آخر تطورات الحادث، وأخذ الاجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن حركة السكة الحديد على خط الشرقية، قد توقفت بسبب أمر مماثل، حيث خرجات عجلات القطار عن القضبان، الأمر الذى أدى أيضًا وقوع إصابات، وتوقف حركة السير.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إصابة إصابة 15 شخص، فى الحادث الذى وقع فى مركز منيا القمح، حيث خرج القطار عن القضبان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، ولم تكن هناك أى وفيات.