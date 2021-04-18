/627590/مهند-حسني-يرد-على-منتقدي-دوره-في-الطاووس-الاغتصاب-جريمة-مالهاش-مبرر

انتقد رواد السوشيال ميديا شخصية "حماد" الذي يجسدها الفنان مهند حسني في مسلسل الطاووس، حيث ينقل دور شخصية شاب ملحد ومتورط في قضية اغتصاب وهتك عرض سهر الصايغ، ناسبًا الأمر إلى وسامته ومستواه الاجتماعي والمادي.

دوت الخليج يكشف رأي مهند حسني وتعليقه حول شخصيته في مسلسل الطاووس وأهم تصريحاته لمنتقديه خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعليق مهند حسني على دوره في الطاووس

علق مهند حسني على منتقدي شخصيته في مسلسل الطاووس، قائلًا: "الاغتصاب جريمة مالهاش مبرر... وأنا شخصيًا ضد شخصية حماد اللي بظهر بيها في رمضان السنة دي في مسلسل الطاووس، وبالمناسبة أنا عمري لا اتعاطفت ولا هتعاطف معاه، وعلى اقتناع تام أن شكل وهيئة المتحرش والمغتصب ومستواه المادي والاجتماعي مش ممكن أبداً يكونوا حاجة نتعاطف بيها معاهم".

ووجه رساله لجمهوره ومتابعيه بشأن نشره لردود الأفعال المتعاطفة مع شخصية حماد، موضحًا: "‎أنا بعمل شير لكل آراء الناس المتابعة والمتفاعلة مع المسلسل، "كل الآراء"سواء سلبية فيها دعاوي وحسبنه عليا وشتايم ليا ، وبردو الإيجابية اللي فيها كلام حلو بكل أشكاله. واللي يعرفني كويس او متابعني من زمان هيلاقيني دايما بعمل كده".

واضاف:"ده مش معناه أني مؤيد لكل الكلام اللي بعمله شير، وده بردو مش معناه أني بشجع الناس تستهون بالموضوع لمجرد أن شخصية حماد المغتصب ده شكله وسيم.انا بعمل شير لمشاركة نجاح الدور مع الناس كعادتي ليس الا ‎واللي وصل للبعض غير مقصود تمامًا، واللي كنت بحاول اعمله أني أحاول اتفاعل مع جمهور المسلسل اللي بيشجعوني أو بيقولوا كلام كويس أو كلام مش كويس بأني اهتم بكلامهم مش أكتر ،واخيرًا الشخصيات اللي زي حمّاد ده ماينفعش أننا نتعاطف معاها لأي سبب مهما كان".

مسلسل الطاووس

يشارك في بطولة مسلسل الطاووس، كلًا من جمال سليمان، وسميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، وفرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويتناول المسلسل قضايا العنف ضد المرأة، حيث تتعرض البطلة سهر الصايغ لحادث اغتصاب من مجموعة من الشباب ذات مكانة اجتماعية مرموقة في الدولة، ويتولى قضيتها الفنان جمال سليمان الذي يُجسد دور المحامي كمال الأسطول، لتبدأ بينهم صراعات في جو شيق ومثير.