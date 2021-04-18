/627594/تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-الليلة-في-رامز-عقله-طار

يستضيف الفنان رامز جلال، اليوم، الفنانة دينا الشربيني لتكون الضحية السادسة في برنامج المقالب الشهير رامز عقله طار الذي يقدمه في رمضان هذا العام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز عقله طار في الفنانة دينا الشربيني، التي تعتبر من الحلقات المنتظرة لدى الجمهور.

دينا الشربيني في رامز عقله طار

تقع الفنان دينا الشربيني لتكون ضحية لرامز جلال في برنامجه الجديد، ضمن عدد كبير من نجوم الفن والرياضة الذين كانوا ضمن ضحايا رامز هذا العام.

ﯾﺑدأ ﻣﻘﻠب رامز عقله طار ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ، إلى مدينة الألعاب الترفيهية الموجودة في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف مع دخوله اللعبة التي يتم داخلها المقلب ليجد نفسه معلقًا بين السماء والأرض، ويتم دفعه من أعلى ليسقط في المسبح.

يحاول رامز جلال مضايقة ضيفه بشتى الطرق، منها أثناء لعبة التصويب تجاه الهدف، ليلقى الضيف العديد من الطلقات من البندقية الخاصة برامز جلال.

دينا الشربيني

يعرض حاليًا للفنانة دينا الشربيني مسلسل قصر النيل على شاشة MBC مصر، حيث يشاركها البطولة كلًا من الفنانة ريهام عبد الغفور، وإنجي المقدم، والفنان أحمد حاتم، وصبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن.

تدور أحداث المسلسل قصر النيل في إطار درامي تشويقي، ويحكي قصة امرأة تُوفي زوجها فاضطرتها الظروف إلى الزواج بأخيه، ما يشعل الكثير من الخلافات بينها وبين الزوجة الأولى، وفقاً لما ذكر في بعض التسريبات الأخرى أشارت إلى أن المسلسل سيشهد جريمة قتل يتعرض لها والد كاميليا -تقوم بدورها دينا الشربيني- وخلال الأحداث تحاول كاميليا الكشف عن هوية القاتل الذي يتوفى وهي صغيرة، وتظل هذه الحادثة عالقة في ذهنها إلى أن تكشف عن شخصية القاتل لاحقاً بمساعدة أصدقائها.