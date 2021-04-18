/627595/جمال-حمزة-القمة-ليست-حاسمة-وهدفي-حقق-للزمالك-أخر-فوز-على-الأهلي

كشف جمال حمزة لاعب نادي الزمالك السابق عن توفعاته بشأن مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري، مشددا على قوة المواجهة بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من مواجهات المارد الأحمر و الفارس الأبيض.

وقال جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق: “ يجب على باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك البدء بالجناح شيكابالا منذ البداية، حتى يتمنك من إستدراج خط الدفاع الأهلاوي”.

وواصل حمزة في تصريحات تلفزيونية: “ محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة أو أحمد فتوح ثلاثي متميز داخل الفارس الأبيض لكني أفضل البدء بأحمد أبو الفتوح في التشكيل الأساسي للفارس الأبيض للحد من خطورة جناح الأهلي ، وهو حل مناسب لحل الجبهة اليسرى للفارس الأبيض”. واستعاد جمال حمزة ذكرياته :” أنا الهداف التاريخي للفارس الأبيض في مباريات الأهلي، وأنا صاحب اخر هدف حقق به الفريق الأبيض الإنتصار في القمة عام 2003”.

جمال حمزة

وأختتم جمال حمزة: “ مباراة اليوم بين الأهلي و الزمالك ليست حاسمة في مشوار الدوري، لكنه مازال طويل للغاية، على الرغم من أهميتها”.

الأهلي و الزمالك في الدوري الممتاز

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مواجهة اليوم في الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مواجهة اليوم في الدوري

حراسة المرمي: جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا.

خط الهجوم: مروان حمدي.