/627595/جمال-حمزة-القمة-ليست-حاسمة-وهدفي-حقق-للزمالك-أخر-فوز-على-الأهلي
كشف جمال حمزة لاعب نادي الزمالك السابق عن توفعاته بشأن مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري، مشددا على قوة المواجهة بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من مواجهات المارد الأحمر و الفارس الأبيض.
وقال جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق: “ يجب على باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك البدء بالجناح شيكابالا منذ البداية، حتى يتمنك من إستدراج خط الدفاع الأهلاوي”.
وواصل حمزة في تصريحات تلفزيونية: “ محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة أو أحمد فتوح ثلاثي متميز داخل الفارس الأبيض لكني أفضل البدء بأحمد أبو الفتوح في التشكيل الأساسي للفارس الأبيض للحد من خطورة جناح الأهلي ، وهو حل مناسب لحل الجبهة اليسرى للفارس الأبيض”. واستعاد جمال حمزة ذكرياته :” أنا الهداف التاريخي للفارس الأبيض في مباريات الأهلي، وأنا صاحب اخر هدف حقق به الفريق الأبيض الإنتصار في القمة عام 2003”.
جمال حمزة
وأختتم جمال حمزة: “ مباراة اليوم بين الأهلي و الزمالك ليست حاسمة في مشوار الدوري، لكنه مازال طويل للغاية، على الرغم من أهميتها”.
الأهلي و الزمالك في الدوري الممتاز
في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة
في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي
في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.
تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مواجهة اليوم في الدوري
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج
خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: محمد شريف
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مواجهة اليوم في الدوري
حراسة المرمي: جنش
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد
خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا.
خط الهجوم: مروان حمدي.
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