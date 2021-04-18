عاجل.. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة إنتاج الأطراف الصناعية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق الشهداء، واللواء أ.ح أحمد الصيفى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب مجدى مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، واللواء طبيب عيد الطويل مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر. واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الجهود الحالية لتطوير مصنع الأجهزة التعويضية التابع لمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة، فضلاً عن إنشاء مجمع صناعى شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة العالمية العريقة فى هذا المجال، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالى الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف. ووجه الرئيس بأن تكون منظومة الأطراف الصناعية المقرر إقامتها متكاملة الأركان، بما فى ذلك الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية فى مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمى والفنى والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية فى هذا المجال الحيوى والإنسانى لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التى وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلى، الأمر الذى يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية. كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة بجميع مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات.

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