نقل البرلمان تشكل لجنة مصغرة لكتابة تقرير مفصل عن حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - تتابع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، حادث قطار طوخ رقم 949 المنصورة- القاهرة، الذى وقع اليوم، لسرعة رفع العربات المقلوبة ونقل المصابيين للمستشفيات، كما تتابع اللجنة مع قيادات وزارة النقل والسكة الحديد، ووزارة الصحة، تطورات الحادث.





وأعلن النائب علاء عابد، أنه تواصل مع نواب محافظة القليوبية لمتابعة الحادث وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوى وأمين محافظة القليوبية، والنائب أحمد بدوى نائب الدائرة ورئيس لجنه الاتصالات، النائب مصطفى النفيلى، والنائب مدحت الكمار، والنائب مجدى سيف، والنائب أسامة فتحى والنائب عزيز سابق، كما تم التواصل مع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وقيادات السكة الحديد، وجارى المتابعة للوقوف على أسباب الحادث. وكشف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبدالمولى، والنائب أيمن عتمان، وهى فى طريقها لمكان الحادث حاليا لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن حادث القطار.

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