الكنيسة تنعى الشهيد نبيل حبشى

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، ابنها البار نبيل حبشى سلامة، الذى اختطفته عناصر تكفيرية بشمال سيناء منذ خمسة أشهر، واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر، اليوم، وإذ تنعى الكنيسة الابن والخادم الأمين، تفرح بنصيبه السماوى الذى صار له فى المسيح، بواسطة تمسكه بإيمانه حتى الدم.





وتؤكد الكنيسة على وقوفها متضامنةً مع كل مجهودات الدولة المصرية فى دحض أعمال الإرهاب البغيضة، التى ستزيدنا عزمًا واصرارًا على الحفاظ على وحدتنا الوطنية الغالية. متابعة: "فى ذلك نحيى أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية". كما نقدم تعازينا إلى أسرة الشهيد، وكنيسته، مصلين من أجل سلام بلادنا وازدهارها.

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