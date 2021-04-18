صور .. وزير التعليم العالى يطمئن على مصابى حادث قطار طوخ  

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، عصر اليوم الأحد، مستشفى بنها الجامعى، للاطمئنان على تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى حادث قطار طوخ.





وكانت مستشفى بنها الجامعى قد استقبلت عددًا من مصابى حادث قطار طوخ، و أجريت لهم كافة الفحوصات والأشعات اللازمة، للتوصيف الدقيق لحالاتهم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.







واطمأن الوزير خلال جولته بالمستشفى واجتماعه بالفريق الطبى لمستشفى جامعة بنها، وزيارته لبعض المصابين بالمستشفى على توافر الكميات الكافية من احتياطى كميات الدم المتاحة بالمستشفى، وتوافر كافة المحاليل والمستلزمات الطبية والجراحية، وتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة للمصابين على أكمل وجه.

كما طمأن الوزير مصابى حادث قطار طوخ بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، وأن العاملين بمستشفى بنها الجامعى من قيادات وأطباء وتمريض سيقدمون أقصى ما يستطيعون لخدمتهم حتى يكتمل شفاؤهم تماما.

وكان وزير التعليم العالى فور إخطاره بالحادث، قد وجه فى اتصال مع القائم بأعمال رئيس جامعة بنها باستدعاء كل الأطقم الطبية وأطقم التمريض والجراحين فى بجميع التخصصات المطلوبة "المخ والأعصاب والأوعية الدموية والجراحة العامة والقلب والصدر والتخدير" وتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.

كما وجه فور إخطاره بالحادث بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات بالوزارة للتنسيق الكامل مع مستشفى بنها الجامعي، ودعم المستشفى بأى احتياجات عاجلة لتمكينها مت تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين.