ابنة الشهيد نبيل: أبويا عاش راجل واستشهد راجل

جدة - نرمين السيد - وأضافت مارينا " نبيل حبشى سلامه.. هتوحشنى يابويا.. فضلت رافع رأس عيالك فى حياتك بسيرتك وفى استشهادك بقوة إيمانك". وكان نبيل حبشى اختطف من قبل الجماعات المتطرفة بسيناء منذ قرابة 3 أشهر، وأرسلت الجماعات المتطرفة رسائل تحذيرية وتهديد للأقباط والكنيسة بمصر. جاء ذلك فى الإصدار الذى نشر من قبل ساعات باسم "ص.ا." فى تصوير مسجل للشهيد نبيل حبشى، حيث قال إنه من سكان بئر العبد بشمال سيناء، وقد ساعد بماله فى بناء كنيسة السيدة العذراء بمنطقته.

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