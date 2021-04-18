وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من المصابين بقطار طوخ تحت الملاحظة

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جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابى حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمى التابعة لوزارة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجى.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت الحالة الصحية للمصابين بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى للاطمئنان عليهم، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وأضاف مجاهد أن الوزيرة راجعت الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة والتى تم إجراؤها للمصابين فور دخولهم المستشفى، مشيرة إلى أن معظم الإصابات التى استقبلها المستشفى بسيطة ومتوسطة حيث تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.
وتابع مجاهد أن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوى المصابين لطمأنتهم على حالة المصابين، مؤكدة لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين، موجهة فى هذا الصدد بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسى للمصابين وأسرهم بالمستشفيات.
وأكد مجاهد أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفى للتأكد من توافر مخزون كاف منها، مشيرًا إلى توافر أكثر من 200 كيس دم، و 2.585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3.646 كيس دم كمخزون استراتيجى بمراكز خدمات نقل الدم القومية.
وأضاف مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتى القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمختلف التخصصات الطبية.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم قطار طوخ وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.
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