وزيرة التضامن الاجتماعى تصل إلى موقع حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، الهلال الأحمر المصرى فور وقوع الحادث، باتخاذ كافة الإجراءات والإسعافات الأولية للمصابين وتقديم مختلف أوجه الدعم النفسى والمعنوى لهم وتوزيع أدوات الحماية الشخصية، والمساعدة فى نقل المصابين للمستشفيات ولم شملهم مع أسرهم.
وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعى، بتقديم كافة سبل الدعم سواء كان نفسيا أو اجتماعيا أو من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات.
وأعربت القباج عن خالص التعازى لأسر الضحايا داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وفى ذات الإطار، قامت الجمعيات الأهلية الشريكة ببدء حملات التبرع بالدم وتوزيع الأغذية على أسر المصابين.
وبالتزامن مع وصول وزيرة التضامن الاجتماعى لموقع الحادث، قام فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث عرض كامل استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة وصرف مستحقات أى مصاب أو متوفى.
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