بث مباشر.. آخر تطورات حادث قطار طوخ من موقع الحدث

جدة - نرمين السيد - وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقرير مفصل حول أسباب الحادث.

وأسفر حتى الآن عن إصابة 97 مواطنا.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه أثناء مرور قطار 949-3209 سياحى المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفى تمام الساعة 13:54، سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.

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