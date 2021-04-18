/627585/حمادة-صدقي-الأهلي-لن-يتأثر-بالغيابات-والشناوي-قوة-كبيرة-وهذا-سبب-رحيلي-عن-الإنتاج-الحربي

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج “النجوم في رمضان”: “غياب محمد الشناوي سيمثل ضربة قوية للنادي الأهلي، لأنه يعطي الأمان للاعبي الفريق دائما ويساهم في تحقيق الفوز من خلال التصديات التي يقوم بها خلال المباريات، ويقوم بتوجيه اللاعبين بصفة مستمرة خاصة خط الدفاع”.

وتابع: “مباراة اليوم ستكون صعبة ومن الصعب التنبؤ بالنتيجة، وغيابات الأهلي ستكون مؤثرة للغاية ولكن دائما الأهلي بمن حضر، والفائز بهذه المباراة سيقترب من حسم لقب بطولة الدوري”.

وأردف: “الأهلي فريق كبير دائما لأنه يستطيع التعامل مع الغيابات والأهم هو تقديم مباراة قوية من جانب اللاعبين والظهور بمستوى جيد خلال المباراة، وأن علي لطفي من الممكن أن تكون مباراة اليوم هي الإنطلاقة الحقيقة له مع الفريق”.

واختتم: “أما عن الرحيل عن صفوف فريق الإنتاج الحربي، فأكد أنه كان على علم بمفاوضات الإدارة مع المدرب الحالي للفريق أحمد كشري، وكان هذا الأمر خطائ للغاية وكان يجب إحترام تاريخي التدريبي وإبلاغي بعدم رغبة الإدارة بتواجدي، والإدارة أنكرت الأمر وهذا الذي أغضبني، ولم أقدم الإستقالة من تدريب الفريق، وموقفي سليم بخصوص اللائحة، وكان هناك عروض تدريبية جاءت من الخارج ولكنني رفضتها تماما لأنها بعيدة تماما عن طموحاتي”.