الغائبون الحاضرون في مسلسلات رمضان 2021

رحلوا عن عالمنا ولكن رمضان 2021 كان له رأي آخر في استضافتهم بعدد من الأعمال الدرامية لهذا العام، لتتحقق مقولة "هناك حاضرون رغم غيباهم، وغائبون رغم وجودهم"، فأحيت العديد من المسلسلات ذكرى نجوم فارقوا الحياة ليصبح رمضان هذا العام ممزوج بلمستهم الفنية العظيمة.

دوت الخليج يرصد أبرز الفنانين المشاركين في الأعمال الرمضانية لهذا العام رغم رحيلهم عن عالمنا قبل حلول شهر رمضان المبارك.

يوسف شعبان في ملوك الجدعنة

توفى الفنان يوسف شعبان قبل شهرين إثر إصابته بفيروس كورونا، ولكن قبل رحيله كان شارك في مسلسل ملوك الجدعنة، مع الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، ليكون هذا آخر أعماله الفنية خلال مسيرته.

وجسد يوسف شعبان دور عم حكم، الذي يلجأ إليه عمرو سعد ومصطفى شعبان لإخفاء حقيبة مليئة بالالماظ سرقاها من أحد كبار رجال الأعمال، وحينما يتوجهان إليه من أجل استعادتها يجدانه تم قتله، ليكون مصيره القتل في المسلسل علي يد عصابة من رجال العتال، وفي الحقيقة بسبب فيروس كورونا.

أحلام الجريتلي في القاهرة كابول

كما ظهرت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي في مسلسل القاهرة كابول مع الفنان طارق لطفي حيث كانت تجسد دور والدته خيرات السيد، وكان قد تم تصوير المسلسل في عام 2020، وتوفيت الجريتلي منذ أسابيع بسبب وعكة صحية مفاجئة.

نور الشريف ومحمود مرسي في نسل الأغراب

ولكن ما أثار الدهشة هو ظهور الراحلين نور الشريف ومحمود مرسي بعد سنوات من رحيلهم في أحد مسلسلات رمضان لهذا العام.

فظهرا في مسلسل نسل الأغراب حيث تم تعليق صورته على الحائط في إشارة إلى كونه والد الشخصية التي يقدمها أمير كرارة في المسلسل، بينما محمود المرسي فجسد شخصية والد أحمد السقا، وبهذا أصبحت مسلسلات رمضان هذا العام كمتحف تم وضع فيه مشاهد الراحلين عن عالمنا ليتركوا لنا أثرًا عظيما في قلوبنا للابد.