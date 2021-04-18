/627601/لهذا-السبب-موسيمانى-يتفوق-على-الزمالك-قبل-القمة-121

تنطلق بعد ساعات قليلة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك على إستاد القاهررة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز.

واجهة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى الزمالك 5 مرات ، منهم 4 مواجهات خلال تدريبه لنادى صن داونزالجنوب إفريقي قبل إنتقاله للنادى الأهلى، والمواجهة الأخيرة جمعت قطبي كرة القدم الأهلى والزمالك في دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضي ، وحقق موسيمانى الفوز في 4 مواجهات.

الزمالك وصن داونز

واجه موسيمانى اثناء تدريبه لفريقه السابق صنداونز الجنوب إفريقي نادى الزمالك 4 مرات ، واستطاع موسيمانى التفوق على الزمالك كالأتى : في نسخة 2016 لدورى أبطال افريقيا ن فاز صن داونز على الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 3\0 وفاز الأبيض في مباراة العودة بهدف وحيد، ويحصد صن داونز اللقب بنتيجة 3\1 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب .

إستطاع صنداونز أيضا بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا في نفس النسخة في دورالمجموعات بنتيجة 0\1 و2\1 .

وأخيرا مع النادى الأهلى

المباراة الأخيرة التى جمعت الفريقين في نهائي دورى أبطال افريقيا ونجه الأهلى بقيادة موسيمانى حصد اللقب عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2\1 . أحرز الهدف الأول عمرو السولية في الدقيقة الـ 6 من عمر الشوط الأول ، واضاف أفشة هدف الفوز في الدقيقة الـ 86 .

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مواجهة اليوم في الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مواجهة اليوم في الدوري

حراسة المرمي: جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا.

خط الهجوم: مروان حمدي.

يذكر أن باتريس كارتيرون أعلن عن قائمة الزمالك وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة