/627603/اتليتيكو-يسحق-إيبار-بخماسية-وإشبيلية-يحقق-فوز-بش-الأنفاس

اطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة لينقذ الفريق الإسباني إيبار من أيدي أتليتيكو مدريد، في مباراة جمعت الفريقين في إيطار الأسبوع الثالث والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، وفي نفس الجولة إلتقي أوساسونا وإلتشي، ريال سوسيداد وإشبيلية، وديبورتيفو ألافيس وهويسكا.

أتليتيكو مدريد وإيبار

حقق فريق اتليتيكو مدريد الفوز بخماسية نظيفة دون رد، علي حساب إيبار في لقاء الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز، سجل الهدف الأول في المباراة بين الفريقين أنخيل كوريا في الدقيقة 42 وفي الدقيقة 44 سجل الهدف الثاني، وسجل الهدف الثالث للفريق كاراسكو في الدقيقة 49، وسجل الهدف الرابع والخامس في المباراة في الدقيقة 54 والدقيقة 68 عن طريق ماركوس لورينتي.

انتهت مباراة إشبيلية وريال سوسيداد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الأندلوسي إشبيلية، في لقاء جمع الفريقين في الدور الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز، سجل الهدف الأول في المباراة لاعب سوسيداد في الدقيقة 5 كارلوس فيرنانديز، وسجل الهدف الثاني في المباراة لاعب إشبيلية في الدقيقة 22 عن طريق فيرناندو ريجز، وسجل الهدف الثالث يوسف العربي في الدقيقة 24 من عمر المباراة.