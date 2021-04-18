/627604/نقل-البرلمان-تشكل-لجنة-مصغرة--لمتابعة-تطورات-حادث-قطار-طوخ

أعلنت لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أنها تتابع حادث انقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة - القاهرة، الذي وقع اليوم، لسرعة رفع العربات المقلوبة ونقل المصابيين للمستشفيات، وتتابع اللجنه مع قيادات وزارة النقل والسكة الحديد ، ووزارة الصحة ، تطورات الحادث.

علاء عابد يتواصل مع نواب محافظة القليوبية

وأعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أنه تواصل مع نواب محافظة القليوبية لمتابعة الحادث وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي، وامين محافظة القليوبية، والنائب أحمد بدوي، نائب الدائرة ورئيس لجنه الاتصالات، النائب مصطفى النفيلي، والنائب مدحت الكمار، والنائب مجدي سيف، والنائب أسامه فتحي، والنائب عزيز سابق، كما تم التواصل مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وقيادات السكة الحديد، وجاري المتابعة للوقوف على أسباب الحادث.

تشكيل لجنة مصغرة من لجنة النقل بمجلس النواب

وكشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبد المولي ، والنائب ايمن عتمان وهي في طريقها لمكان الحادث حاليا لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن حادث نقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة- القاهرة.

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جاء ذلك تعقيبا على حادث خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وما ترتب عليه من وجود عدد من المصابين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، قد أعلنت عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية،كما توجهت الوزيرة الي محافظة الدقهلية للإطمئنان على المصابين .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

هذا وتوجه وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى موقع الحادث للإطلاع على آخر تطورات الحادث، وأخذ الاجراءات اللازمة.