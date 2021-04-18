النائبة نانسي نعيم لـ«رئيس المستشفيات الجامعية بسوهاج»:«أنت غير مسؤول»

/627605/النائبة-نانسي-نعيم-لـرئيس-المستشفيات-الجامعية-بسوهاجأنت-غير-مسؤول

وجهت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، رسالة حاسمة للدكتور حسن النعماني، رئيس المستشفيات الجامعية بمحافظة سوهاج، وذلك بعنوان:"رداً علي تصريحات مسؤول غير مسؤول" ، وذلك بشأن تداعيات وأزمة فيروس كورونا المحافظة.

وتضمنت الرسالة قولها:"لم تكن الجامعه أصلاً جهه عزل أو إحالة علي مدار السنه الماضية وتحملت وزاره الصحه بامكانياتها المحدوده كل الأزمه بمفردها وخلال هذه السنة دي فضلنا منتظرين هذه الخطوه .. فمش معقول أول تصريح لسيادتك يبقي كله تمام يافندم !!!!

وتابعت:"لا .. احنا مش تمام يافندم...مش بأقدر أفهم مبرر المسؤل أنه يقول أننا تمام ومعندناش مشكله...إيه اللي يعيب المسؤولين أننا نعترف بمشكله هي مشتركه بينا وبين كل العالم...إحنا في حرب إحنا في جائحة إحنا في مشكله أول مرة نواجهها".

وواصلت:"في الوقت اللي فيه دول العالم عندها أزمة في عدد المتوفين وأماكن دفنهم . احنا طالعين نقول عندنا سراير زياده!!!..في الوقت اللي فيه بنترجي الناس تلتزم بالاجراءات الوقائية ومانخرجش غير للضروره. يطلع لنا مسؤل يقول احنا ذي الفل..لا يافندم احنا عندنا أزمة في عدد الاسرَه وعدد أجهزة التنفس وعدد الاطباء اللي بيباشروا الحالات وعدد التمريض ...ومفيش حل سحري مفيش اجابه صح مفيش خطوات تتعمل هاتنقذنا مفيش سراير هاتكفينا كلنا ...أيوه مفيش سراير هاتكفي كل المصابين. ونحط ميه خط هنا".

النواب ينتقدون وضع كورونا بسوهاج

كما تضمنت الرسالة عدد من النقاط التى أودت النائبة التركيز عليه بقولها:"في إداره للموقف وفي اعتراف بالمشكله والوقوف عليها وهنا باسأل علي الدكتور المتميز د ايهاب يوسف اللي أدار الأزمه بمنتهي الحرفيه في حدود المتاح وبالمناسبه أنا مش عارفه مين اللي مسك..ودور الأطباء البطولي بالإضافة إلي التبرعات وتكاتف المجتمع لازم نقول عليه ونشجعه علشان يزيد..وزياده الاجهزه الاسبوع اللي فات تحرك كويس بعد ضغط من بعض النواب.. فتح الجامعه لمرضي الكورونا خطوة تأخرت ..دخول مستشفي القلب والجهاز الهضمي خطوه كويسه.. دور باقي المجتمع اللي لا يقل أهميه عن دورمؤسسات الدولة ".