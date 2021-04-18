برلمانية تطالب وزير النقل بسرعة إجراء الإصلاحات بالسكة الحديد

جدة - نرمين السيد - طالبت الدكتورة جيهان البيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، الوزير كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة إجراء الإصلاحات بالسكة الحديد، تجنبا لتكرار حوادث القطارات.





وقالت البيومى، إن الأيام المقبلة يشهد فيها المجتمع المصرى الاحتفال بمناسبة الأعياد الدينية سواء عيد القيامة، ويعقبها الاحتفال بعيد الفطر، مضيفة أن الشعب المصرى يستغل المناسبات والاحتفالات الدينية للسفر من محل العمل والتواجد بين الأهالى فى المحافظات المختلفة، أو السفر لزيارة الأقارب والأصدقاء. وأضافت أن السكة الحديد هى الملاذ الآمن للمواطنين فى السفر، لذلك يتطلب الحذر خلال الفترة المقبلة واتباع الإجراءات اللازمة والصيانة بالطرق المختلفة لتجنب تكرار تلك الأزمات، مشيرة إلى أنه يجب أن تواكب السكة الحديد منظومة التطوير التى تشهدها البلاد مما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

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